Beyrut'taki patlamanın soruşturulması için BM İnsan Hakları Konseyinden uluslararası misyon kurması istendi
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Beyrut'taki patlamanın soruşturulması için BM İnsan Hakları Konseyinden uluslararası misyon kurması istendi

Beyrut'taki patlamanın soruşturulması için BM İnsan Hakları Konseyinden uluslararası misyon kurması istendi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Uluslararası Af Örgütünün de aralarında bulunduğu onlarca bölgesel ve uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturmak üzere "uluslararası misyon oluşturma" çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün de aralarında bulunduğu onlarca bölgesel ve uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturmak üzere "uluslararası misyon oluşturma" çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnanlı yerel, bölgesel ve uluslararası 50'den fazla kuruluşun, BM İnsan Hakları Konseyine konuya ilişkin ortak mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektubu Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri ile kurtulanlardan 62 kişinin de imzaladığı belirtildi.

Patlamayla ilgili gerçekleri ortaya koymak üzere uluslararası bir misyon oluşturulmasının talep edildiği mektupta, patlamaya yol açan maddeler konusunun kapsamlı araştırılması ve bugüne kadar yürütülen soruşturmayla ilgili başarısızlıkların incelenmesi istendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı 15 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar, 4 Haziran'da patlamanın nedeninin 2 ay içinde açıklığa kavuşacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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