Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandıLübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Patlamada 137 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı. Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı. Kaynak: DHA