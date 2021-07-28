Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos "ulusal yas günü" ilan edildi
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Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos "ulusal yas günü" ilan edildi

Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos 'ulusal yas günü' ilan edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos'u "ulusal yas günü" ilan ettiğini duyurdu.

Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos'u "ulusal yas günü" ilan ettiğini duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Başbakanlığı, geçen yıl meydana gelen patlamanın birinci yılı dolayısıyla genelge yayımladı.

Genelgede patlama faciasının yaşandığı 4 Ağustos'un ulusal yas günü olarak ilan edildiği, bayrakların yarıya indirileceği ve devlet kurumlarının kapalı olacağı belirtildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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