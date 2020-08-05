Beyrut'taki patlamada THY ofisi zarar gördü
Beyruttaki THY ofisinden detaylar Kırılan camlar ve zarar gören odalardan detaylar Beyrut'taki patlamada THY ofisi zarar gördü BEYRUT - Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırıldı.
05.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:12
Beyruttaki THY ofisinden detaylar
Kırılan camlar ve zarar gören odalardan detaylar Beyrut'taki patlamada THY ofisi zarar gördü
BEYRUT - Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırıldı. Patlmanın etkisiyle bir personelin hafif yaralandığını bildirildi.
Kaynak: AA