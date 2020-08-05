Beyrut'taki patlamada oluşan kraterin uydu görüntüleri paylaşıldı Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamada limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamada limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: DHA