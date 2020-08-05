Beyrut'taki patlamada oluşan kraterin uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamada limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.
05.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:03
Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamada limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.
Kaynak: DHA