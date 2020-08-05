Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
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Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini, 4 binden fazla yaralı olduğunu açıklarken, liman yetkilileri hakkında ev hapsi kararı verildiğini belirtti.

Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
05.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:08

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini, 4 binden fazla yaralı olduğunu açıklarken, liman yetkilileri hakkında ev hapsi kararı verildiğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde dün bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen faciada bilanço giderek artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu ölü sayısının 113'e yükseldiğini bildirdi. Patlamada 4 binden fazla yaralı olduğunu açıklayan Bakan Hamad, onlarca kişinin de halen kayıp olduğunu belirtti. Lübnan hükümetinin, 2014 yılından bu yana Beyrut limanında "depolama ve güvenliği" denetleyen tüm liman yetkililerinin ev hapsine alınması kararı aldığı ifade edildi.

300 bin kişi evsiz kaldı

Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlama nedeniyle 300 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Abbud, patlamadan kaynaklanan hasarın kentin neredeyse yarısını etkilediğini belirterek, "Beyrut'taki yıkımın maliyetinin 3 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Vali Abbud, patlama sonucu yüz binlerce kişinin en az 2 ay boyunca evine dönmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan söz konusu amonyumun Gürcistan'dan Mozambik'e 2013 yılında gelen Moldova bandıralı Rhosus adlı gemide bulunduğu aktarıldı. Geminin, meydana gelen arıza sonucu Lübnan limanına terk edildiği, daha sonra Lübnanlı yetkililer tarafından gemide bulunan mallara el konulduğu belirtildi. Amonyumun ise Beyrut limanında 12 numaralı depoya götürüldüğü ifade edildi. Amonyum nitratın söz konusu depoya mahkeme kararı ile taşındığı açıklandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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