Beyrut'taki patlama sırasında Afrikalı kadından kahramanca hareket Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde yer alan bir depoda gerçekleşen patlama, kentin birçok bölgesini sarstı. Afrikalı bir kadın işçi, patlamaya bölgedeki çalıştığı bir evde yakalandı. Patlama sesini duyan kadın, çalıştığı evde Lübnanlı küçük çocuğu hızlı bir şekilde kucaklayıp güvenli bir yere götürdü. Afrikalı işçinin hareketi Lübnanlıların takdirini kazanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA