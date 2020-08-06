Beyrut'ta yaşanan patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi Beyrut'ta yaşanan patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendiLübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Beyrut'ta yaşanan patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA