Beyrut'ta yaşanan patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA