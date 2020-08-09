Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından protestolar sürüyor
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Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından protestolar sürüyor

Lübnan'da meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi.

Beyrut'ta tarihi patlamanın ardından protestolar sürüyor
09.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:36

Lübnan'da  meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. Hükümet karşıtı protestolarda polis sert müdahalelerde bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan 5 gün sonra Şehitler Meydanı'nda başlayan, 'Öfke Günü' protestoları hızla kente yayıldı. Birçok bakanlık binası göstericiler tarafından bir süre işgal edildi. Beyrut emniyeti, olaylarda bir polis memurunun öldüğünü açıkladı. Haftasonu da devam eden protestolarda Beyrut patlamasından sonra, hükümete karşı öfke gittikçe büyüyor. Protestocular özellikle hükümet binalarını hedef alırken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

POLİS PLASTİK MERMİ KULLANDI

Eylemciler, geçen yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda defalarca parlamento binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda cumartesi günü yine hedef parlamento binası olunca, polis eylemcilere sert müdahale etti. 

EKONOMİK KRİZE İHMAL PROTESTOLARI EKLENDİ

Beyrut Limanı'nda depolanan amonyum nitratın Salı günü patlaması sonucu 5 bine yakın kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı. Lübnan halkı, Beyrut hükümetini yaşananlarda 'ihmali olduğunu' söylerken, siyasileri 'yolsuzluk yapmakla' suçluyor. İnfilak eden amonyum nitrat kargo gemisinden 6 yıl önce çıkarılıp depoya konmuştu.Hükümet olayın sorumlularının bulunacağı sözünü verirken, halkın çoğunluğunun iktidara güveninin olmadığını ifade ediyor.


Kaynak: DHA

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