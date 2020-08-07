Beyrut'ta şiddetli patlamanın etkili olduğu bölgelerde hırsızlık olayları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyrut'ta şiddetli patlamanın etkili olduğu bölgelerde hırsızlık olayları başladı

Lübnan'da salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu en çok hasar gören bölgelerde hırsızlık şüphesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Beyrut'ta şiddetli patlamanın etkili olduğu bölgelerde hırsızlık olayları başladı
07.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:06

Lübnan'da salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu en çok hasar gören bölgelerde hırsızlık şüphesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan Emniyeti Genel Müdürlüğü İç Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından en çok hasar gören bölgelere 500'den fazla güvenlik unsuru konuşlandırıldığı belirtildi.

Söz konusu emniyet unsurlarının güvenliği sağlama ve özel mülkleri korumakla görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdiği devriyelerde şu ana kadar hırsızlık şüphesiyle 12 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara şüpheli gördükleri şahısları emniyete bildirme konusunda tereddüt etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Magazin
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı
Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını taciz saydı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Süleyman Hurma Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beyrut'ta şiddetli patlamanın etkili olduğu bölgelerde hırsızlık olayları başladı - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 17:15:36. #1.14#
title