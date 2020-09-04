Beyrut'ta patlamadan 1 ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri tespit edildi
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Beyrut'ta patlamadan 1 ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri tespit edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazının altında nabız sinyalleri saptandı.

Beyrut'ta patlamadan 1 ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri tespit edildi
04.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:43

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazının altında nabız sinyalleri saptandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazının altında nabız sinyalleri saptandı.Şilili arama kurtarma ekibine ait kurtarma köpeği, daha önce aranan bir binanın enkazında bir şey tespit etti. Ekip daha sonra olası bir kalp atışını dinlemek için ses ekipmanı kullandı ve dakikada 18 ila 19 atışlı nabza benzeyen sinyaller tespit etti. Hava sıcaklığının haftalardır yüksek seyretmesi nedeniyle enkaz altında hayatta kalanların bulunmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtilse de bir sivil savunma çalışanının "Yüzde 1'den az umut olsa bile aramaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullanarak ekip arkadaşlarının gece boyunca çalışmaya devam edeceğini söylediği ifade edildi.

KALP ATIŞLARI İNSANA AİT

Öte yandan Şilili bir gönüllü ise ekipmanlarının hayvanlardan değil insanlardan gelen solunum ve kalp atışlarını belirlediğini ve olay yerinde bir işaret tespit edildiğini söyledi. Gönüllü, enkaz altında bir ay hayatta kalan birisinin olması nadir olsa da duyulmamış bir şey olmadığını ifade etti.


Kaynak: DHA

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