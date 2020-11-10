Beyrut'ta patlama ve pandemiden etkilenen çocuklara palyaço gösterisi

Lübnan'da patlamadan ve koronavirüs salgınından etkilenen çocuklar için, 'Clown Me In' gösteri grubu, Ekim ayında Beyrut sokaklarında yaraları sarmak için çocuklara palyaço gösterisi yaptı.

Lübnan'da patlamadan ve koronavirüs salgınından etkilenen çocuklar için, 'Clown Me In' gösteri grubu, Ekim ayında Beyrut sokaklarında yaraları sarmak için çocuklara palyaço gösterisi yaptı.

Sosyal adaletsizlikle savaşmak için palyaço sanatını kullanan 'Clown Me In' grubu, Beyrut'ta yaşanan patlamadan ve pandemiden etkilenen çocukları neşelendirmek için Ekim ayında gösteriler düzenledi. Beyrut'tun sokaklarını gezen palyaço grubu, çocuklara oyunlar oynattı. Grubun kurucusu Sabine Choucair, Beyrut şehrini saran tüm karamsarlığa ve üzüntüye rağmen insanların gülmesi gerektiğini vurgulayarak, etkinliklerin halka motivasyon sağlayacağına inandığını belirtti. Choucair, kahkahanın insanları psikolojik olarak rahatlattığını ifade etti ve zorlukların üstesinden gelme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı