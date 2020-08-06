Beyrut'ta patlama: Sabotaj ihtimali var mı? Değişim getirir mi?
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Beyrut'ta patlama: Sabotaj ihtimali var mı? Değişim getirir mi?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, limanda tutulan 2 bin 750 ton nitratın patlaması, ülkede uzun süren savaşlarınkiyle kıyaslanabilecek bir yıkım bıraktı.

Beyrut'ta patlama: Sabotaj ihtimali var mı? Değişim getirir mi?
06.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:36

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, limanda tutulan 2 bin 750 ton nitratın patlaması, ülkede uzun süren savaşlarınkiyle kıyaslanabilecek bir yıkım bıraktı.

Peki bu kadar amonyum nitrat neden limandaydı? Patlamada sabotaj ihtimali var mı? Güvenilir bir soruşturma yürütülebilir mi?

Gazeteci Fehim Taştekin, Beyrut'taki patlamanın yaşandığı siyasi ortamı ve olasılıkları anlattı.

Haber-video: Aylin Yazan

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