Beyrut'ta molozlar kaldırılıyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası yıkılan binaların molozları, Beyrut Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası yıkılan binaların molozları, Beyrut Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlama sonrası binalarda, iş yerlerinde ve araçlarda büyük hasar oluştu. Yıkılan bazı binaların enkazı ve kullanılamaz hale gelen araçlar yolları kapattı. Beyrut Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah erken saatlerde yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle molozları kaldırılmaya başladı.

Dün yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda meydana geldiği belirtilmişti. Ancak daha sonra Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn, patlamaya 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğunu açıklamıştı. Patlama sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 4 bin kişi de yaralandı.

Yüz binlerce Beyrutlu evine dönemeyecek

Şiddetli patlama sonrası binalarda ağır hasar oluşurken, çok sayıda ev yıkıldı. Beyrut valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, "Yarısı yıkılan ve harap bir şehir haline gelen Beyrut'un iç sokaklarını gezdim. Yüz binlerce kişi en az 2 ay boyunca evine dönemeyecek" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA