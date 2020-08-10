Beyrut'ta mahsur kalan öğrenci Tekirdağ'a geldi Staj yaptığı gemi haczedildiği için 3 aydan bu yana Beyrut Limanı'nda mahsur kalan Türk öğrenci Ceyda Selvi, patlamadan 4 gün önce Türk yetkililerin desteği ile başka bir gemiye bindirilerek limandan ayrılmıştı.

Staj yaptığı gemi haczedildiği için 3 aydan bu yana Beyrut Limanı'nda mahsur kalan Türk öğrenci Ceyda Selvi, patlamadan 4 gün önce Türk yetkililerin desteği ile başka bir gemiye bindirilerek limandan ayrılmıştı. Türk öğrenciyi taşıyan gemi Tekirdağ'a geldi. Bundan sonra stajına Medlog Gemisi'nde devam edecek olan Ceyda Selvi yaşadıklarını anlattı.

Staj yaptığı geminin yakıt ve liman borçlarından dolayı Beyrut Limanı'na yanaştığı tarih olan 12 Mayıs 2020 tarihinde Beyrut'ta personeli ile birlikte tutuklanmasının ve olayın duyulmasından sonra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Lübnan nezdinde diplomatik girişimleri sonucu, gemide stajyer olarak bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi, Ceyda Selvi, sektörün müthiş dayanışmasıyla, Medlog'un gemisine alınarak stajına devam etme imkanı sağlandı. Beyrut Limanı'na yanaşan Medlog'a ait başka bir konteyner gemisine binen Selvi'nin stajına bu şirkete ait gemilerde devam edeceği öğrenildi.

Medlog isimli gemi ile Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na gelen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Kaptanlığı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceyda Selvi yaşadıklarını anlattı. Selvi, "Biz 12 Mayıs günü Beyrut Limanı'na yükümüzü tahliye etmek için yanaştık. Daha sonra gemi idarecileri maddi sıkıntılarından dolayı Beyrut Limanı'nda alıkonuldukları ve tutuklandıkları konusunda bizleri bilgilendirdiler. 2 ay boyunca orada mahsur kaldık. Bu durumu denizcilik sektörü ile ilgili haberler yapan bir yayın grubu tarafından haberleştirilince duyuldu. Benim de stajyer bir personel olmam nedeniyle çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj görmem için işe alan Medlog denizciliğe teşekkür ederim. Bunun yanı sıra, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e, benimle sürekli irtibatta olan Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ve Medlog Gene Müdürü Savaş Ercan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim" dedi.

Patlamadan 4 günle kurtuldu

Bulunduğu geminin patlamanın yaşandığı yere 2 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Selvi, "Beyrut Limanı'ndaki feci patlamadan 4 gün önce söz konusu limanın yakınlarındaydık. Biz yeni işe başladığım gemi ile oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarındaydık yolda duyduk patlamayı. Benim içerisinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Ben tekrar teşekkür ederim oradan çıkaran herkese, stajıma devam edebiliyorum. Patlamanın olduğu noktaya 1 buçuk ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Zaten benim içinde bulunduğum gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA