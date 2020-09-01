Beyrut'ta Macron'un ziyareti protestoların gölgesinde sürüyor
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Beyrut'ta Macron'un ziyareti protestoların gölgesinde sürüyor

Beyrut'ta Macron'un ziyareti protestoların gölgesinde sürüyorLübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci kez kenti ziyaret ederken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı'nda protestolar devam ediyor.

01.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:41

Beyrut'ta Macron'un ziyareti protestoların gölgesinde sürüyor

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci kez kenti ziyaret ederken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı'nda protestolar devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 500 kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı. Patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ikinci ziyaretini gerçekleştirirken; kent merkezindeki Şehitler Meydanı'nda protestolar devam ediyor.

MACRON'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evini ziyarete gittiği sırada göstericilerin tepkisiyle karşılaştığı ifade edildi.. Göstericilerin, 'Katillerle iş birliği yapıyorsun' şeklinde slogan attığı belirtildi.

FRANSIZ UÇAKLARI LÜBNAN BAYRAĞI ÇİZDİ

Fransa, Eylül 1921'de Büyük Lübnan Devleti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Bu kapsamda Fransız uçaklarının Lübnan semalarında ülkenin bayrağını çizdiği görüldü. Söz konusu olaya sosyal medya üzerinden tepki gösterildi. Bazı kullanıcılar, '100 yıl sonra bugün, Lübnan hükümeti ve ordusu yerine Fransız uçakları kutlama yapıyor' ifadelerini kullandı.

Beyrut'ta Macron'un ziyareti protestoların gölgesinde sürüyor

Kaynak: DHA

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