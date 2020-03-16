Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlamasıLübnan, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Badaro isimli bir kadın doğum gününü balkonda komşularıyla beraber kutladı.

Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması

Lübnan, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Badaro isimli bir kadın doğum gününü balkonda komşularıyla beraber kutladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Badaro isimli bir kadın koronavirüs nedeniyle devam eden karantina uygulamasından dolayı doğum gününü evinin camından komşularıyla beraber kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Badaro'nun komşularının balkonlardan tencere ve tavalarla ritim tutarak doğum gününe eşlik ettiği görüldü.

Vaka sayısının 99'a çıktığı Lübnan'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: DHA