Beyrut'ta büyük patlama: 100 ölü, 4 bin yaralı
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Beyrut'ta büyük patlama: 100 ölü, 4 bin yaralı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Beyrut'ta büyük patlama: 100 ölü, 4 bin yaralı
05.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:49

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamanın, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı ifade edildi. 

Patlamadan önce başlayan yangına müdahale eden itfaiyecilerden haber alınamadığı açıklandı. Olay yerine gelen Beyrut Valisi Marwan Abboud, gazetecilere bilgi verirken gözyaşlarına boğuldu. Abboud, "Yangınla savaşmaya geldiler ve sonra kayboldular. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Onları aramak için buradayız" dedi. Vali gözyaşları içinde "Bu bana Japonya'da, Hiroşima ve Nagazaki'ye olanları hatırlatıyor. Bu ulusal bir felaket" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI FEHMİ: PATLAMANIN SEBEBİ AMONYUM NİTRAT

Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Mohamed Fehmi, yerel televizyon kanallarına verdiği demeçte patlamanın sebebinin limanda depolanan büyük miktarlarda amonyum nitrat olduğunu söyledi.

HASTANELERİN PARK ALANINDA YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgede bulunan Kızıl Haç yetkilileri, yüzlerce yaralı olduğunu ve hastanelerin doluluktan dolayı birçok hastayı hastanelerin bahçesinde veya park alanlarında tedavi edildiğini açıkladı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR SALDIRI GİBİ GÖZÜKÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan'a ve Lübnan halkına baş sağlığı diledi ve destek mesajı verdi. Trump konuşmasında, "ABD, Lübnan'a destek vermek için hazırdır. Lübnan ve Lübnan halkı ile iyi bir ilişkimiz var. Onlara yardım etmek için orada olacağız. Bu korkunç bir saldırı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, üzüntülerini belirterek yardıma hazır olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yardım gönderdiklerini kaydetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, patlama haberini aldığında şoke olduğunu ve üzüldüğünü belirten bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

BAŞBAKAN DİAB AÇIKLAMA YAPTI

Lübnan'ın Başbakanı Hassan Diab televizyon kanallarıyla ülkeye seslendi ve bugünü patlama kurbanları için ulusal yas ilan etti. Limandaki sorunun 2014 yılından beri var olduğunu söyledi. 

Kaynak: DHA

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