Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek
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Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.

01.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:28
Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek

'ın başkenti 'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.


Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı sürerken, TSK'ya destek gösterileri devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk TSK'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Beyrut caddelerine akın eden halk, Türk Bayrakları taşıyarak araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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