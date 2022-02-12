Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Haberler
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Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda büyük bir patlama yaşandı. Kamyonun alev topuna döndüğü patlamada, etrafa saçılan alevler nedeniyle evlerin balkonları, çok sayıda araç ve elektrik direkleri de zarar gördü. Devlet medyasından yapılan ilk açıklamada, "Alevler, Jounieh sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, enkaz parçalarını temizleme operasyonlarına devam ederken, olay yerindeki kamu güvenliğini sağlamak için de çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik normal seyrine geri döndü.

Yerel basında yer alan bilgilerde, araç sürücüsünün patlama öncesinde kaçtığı ve bulunamadığı belirtildi.

Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tragger, Patlama, 3. Sayfa, Haberler

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