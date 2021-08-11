Beyrut'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
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Beyrut'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Beyrut'ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Sarba kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden olurken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Sivil savunma ekipleri, yangına müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.

Yetkililer, yangının 2 elektrik jeneratörü ve 2 yakıt tankının bulunduğu çatı katında başladığını belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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