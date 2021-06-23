Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında gözaltına alınanlardan 7 kişi daha serbest bırakıldı
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Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında gözaltına alınanlardan 7 kişi daha serbest bırakıldı

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında gözaltına alınanlardan 7 kişi daha serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 7 kişinin daha serbest bırakılmasına karar verdi.

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 7 kişinin daha serbest bırakılmasına karar verdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA yer alan haberde, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar'ın, gözaltına alınan bazı kişileri salıverilmesi talebiyle başsavcılığa sevk ettiği belirtildi.

Yargıç Gassan el-Huri'nin, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan üst düzey yetkililer hakkında gelen talebi reddettiği aktarılan haberde, "alt düzey görevliler olarak" tanıtılan 7 kişinin ise serbest kalmasına onay verildiği ifade edildi.

Lübnan yargısı, 15 Nisan'da da Beyrut patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişinin serbest bırakılmasına karar vermişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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