Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında eski Bakana yakalama kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında eski Bakana yakalama kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında eski Bakana yakalama kararı

Lübnan'da geçtiğimiz yıl yaşanan Beyrut Limanı patlamasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye gelmeyen Eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos hakkında yakalama kararı çıkardı.

Lübnan'da geçtiğimiz yıl yaşanan Beyrut Limanı patlamasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye gelmeyen Eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos hakkında yakalama kararı çıkardı.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma devam ederken soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar, Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Soruşturmaya çağılan yetkililer arasında Eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos da bulunuyor. Diyab, ifadeye çağrılmasının ardından ABD'ye giderken, eski Bakan da ifade vermedi. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkardı.

2016-2020 yılları asında Bayındırlık Bakanlığı yapan 57 yaşındaki Finianos'un akıbeti bilinmezken Lübnan'da olabileceği bildiriliyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra ise büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Hande Erçel Eser Yenenler
Spor Mustafa Denizli Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında eski Bakana yakalama kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:34:51. #1.17#