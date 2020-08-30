Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama ksonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği bildirildi.
30.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:21
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama ksonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, Lübnan'da 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısının 190'a yükseldiğini bildirdi. Patlamada 6 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA