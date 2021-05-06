Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 59 konteynerlik kimyasal madde tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderildi
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Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 59 konteynerlik kimyasal madde tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderildi

Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 59 konteynerlik kimyasal madde tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda biriken 59 konteynerlik tehlikeli maddenin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda biriken 59 konteynerlik tehlikeli maddenin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alana haberde, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan tehlikeli maddelerin Alman Combi Lift şirketinin çalışmalarıyla toplanarak 59 konteyner içinde "Amoenitas" isimli Alman yük gemisine yüklendiği belirtildi.

Haberde, Lübnan'dan yola çıkan geminin, kimyasal maddelerin tasfiye edileceği Almanya'ya 10 gün sonra varacağı ifade edildi.

Haberde sözlerine yer verilen Combi Lift'in Müdürü Heiko Filderhof, "Konteynerlerin içinde bin tondan fazla kimyasal madde bulunuyor. Bu maddeler, Beyrut Limanı'nda çalışan insanların ve çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ediyordu." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan makamları, yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için Kasım 2020'de Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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