(BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı...
(BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı ziyaret etti BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.
08.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:29
(BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı ziyaret etti BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Oktay ve Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA