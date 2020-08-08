(BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı... (BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı ziyaret etti BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

(BEYRUT)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı ziyaret etti BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Oktay ve Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: İHA