Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor"

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin cömertçe yardım ve desteklerinin Lübnan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin cömertçe yardım ve desteklerinin Lübnan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Büyükelçi Ulusoy, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felaketin birinci yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik krizin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Beyrut Limanı'ndaki patlamayla zor bir sürece giren Lübnan'a desteklerini değerlendirdi.

"Türkiye, 4 Ağustos 2020 tarihli Beyrut Limanı patlamasından sonra Lübnan'a yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri olmuştur. Patlamadan bu yana, Türkiye tarafından Lübnan'da ihtiyaç duyulan her alanda geniş kapsamlı yardım faaliyetleri yürütülmüştür." diyen Ulusoy, Türkiye'nin bir yıl boyunca Lübnan'da yardım faaliyetleri ile hem basında hem sosyal medyada takdir kazandığını ifade etti.

"Resmi makamlar Türkiye'nin yardım politikasından memnuniyet duyuyor"

Lübnan resmi makamlarının, Türkiye'nin patlamanın ardından izlediği yardım politikasından duyulan memnuniyeti her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Gerek patlamanın hemen ardından, gerek aradan geçen bir yıl zarfında devlet kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın Lübnan devleti ve halkına yaptıkları insani ve teknik yardımların toplamı 4 milyon ABD dolarına ulaşmıştır."

Patlamanın hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Lübnan devleti ve halkına destek amacıyla Türkiye'nin ilgili tüm kurumlarının seferber edildiğini söyleyen Ulusoy, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin destek ve dayanışmasını sergilemek amacıyla patlamadan birkaç gün sonra Beyrut'a geldiklerini hatırlattı.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin, hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumlar üzerinden hem Lübnan'da düzenli olarak insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Lübnan devletinin ve halkının her zaman yanında yer aldığını aktardı.

Ulusoy, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne (LSK) 170 koli tıbbi malzeme ile 600 koliye yakın kişisel koruyucu malzeme teslim edildi. TSK, LSK'nın ayni yardım talebine cevaben de 1 Mart 2021 tarihinde 260 tonluk gıda ve hijyen malzemesinden oluşan bir yardım sevkiyatı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Türkiye, hem insani hem de teknik yardımlarıyla Lübnan'ın yanında duruyor

Liman patlamasından sonraki dönemlerde, Türkiye'nin, Lübnan'ı tarihindeki en derin ekonomik kriz ortamında da yalnız bırakmadığını yineleyen Ulusoy, TİKA ve AFAD'ın yanı sıra çeşitli STK'lar vasıtasıyla ramazan ayı boyunca Filistinli ve Suriyeli sığınmacıları da kapsayacak şekilde Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişiye yardım ulaştırıldığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan tarafından haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından, Sağlık Bakanlığının doğrudan Lübnan Sağlık Bakanlığına onkoloji ilaçlarından oluşan 300 bin dolar değerinde yardım ulaştırdığını aktaran Büyükelçi Ulusoy, "Ülkemiz yalnızca insani yardım faaliyetleriyle değil, teknik yardımlarla da Lübnan devletinin ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından 2010 yılında inşa edilip kullanıma hazır hale getirilen, son dönemde de ekipman güncellemesi yapılan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne ilişkin de Türkiye'nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Büyükelçi Ulusoy, esasen uzun süredir faaliyete hazır bulunan hastanenin tam kapasiteyle bir an önce Lübnan halkının hizmetine sunulması için destek vermeyi sürdürdüklerini ve konuyu ilgili tüm Lübnan makamları nezdinde yakından takip ettiklerini vurguladı.

"Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor"

Büyükelçi Ulusoy, Lübnan'a yönelik yardımların ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sırasıyla Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösteriler, Kovid-19 salgını ve Beyrut Limanı patlamasıyla daha da ağırlaşan siyasi, ekonomik ve mali krizler sarmalındaki Lübnan'a, içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde ülkemizce cömertçe yapılan yardımlar, esasen sorunsuz seyreden ikili ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor.

Lübnan'ın bağımsızlığına, egemenliğine, birliğine, istikrar ve güvenliğinin muhafazasına tam destek vermemiz ve Lübnan ile halkını din, mezhep veya etnik köken temelinde hiçbir ayrım yapmaksızın bir bütün olarak kucaklamamız, Türkiye'nin Lübnan devleti ve halkı gözündeki özel konumunu güçlendiriyor."

"???????Türkiye, Lübnan devleti ve halkıyla her zaman dayanışma içindedir." ifadesini kullanan Büyükelçi, sözlerini "Türkiye bu dayanışmayı Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik yardım ve destek faaliyetleriyle somut şekilde göstermektedir. Bu yaklaşımımız, Beyrut Limanı patlaması sonrasında daha da belirgin şekilde kendisini göstermiştir." diyerek tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi