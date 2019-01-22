Beyrut Büyükelçisi ile Mersin Valisi'nin Trablusşam Temasları

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Mersin Valisi İhsan Su, Lübnan'ın ekonomik başkenti konumundaki Trablusşam'da temaslarda bulundu.

Büyükelçi Çakıl ve "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi" çerçevesinde Lübnan'a gelen Mersin Valisi Su, Trablusşam Valisi Remzi Nuhra, Sanayi ve Tarım Odaları Başkanı Tevfik Debbusi, Trablusşam Belediye Başkanı Ahmed Kamereddin ve Müftü Malik eş-Şaar ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Görüşmelerde, Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin ve Trablusşam kentleri arasındaki ekonomik, ticari ve sosyal iş birliği imkanları ele alındı.

Lübnanlı yetkililer, bölgedeki iş adamları ile Türk muhatapları arasındaki güven ve iş birliğinin artırılması için destekte bulunacaklarını söyledi.

Trablusşam Müftüsü Şaar, Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ekonomik ilişkilerden önce geldiğine dikkati çekerek bunun daha da ileriye götürülmesi için gayret edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Trablusşam kentiyle bağının tarihi olduğuna işaret eden Şaar, "Türkiye, Orta Doğu'daki dini ve medeniyet atmosferini oluşturanlardandır." dedi.

Belediye Başkanı Kamereddin'i ziyaret sırasında hazır bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt da Lübnan'da hayata geçirdikleri kalkınma faaliyetlerinden bahsetti.

Küçükkurt, TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerini daha yakından takip etmesi için Trablusşam kentinde ofis açmak istediklerini dile getirdi.

TİKA'nın Trablusşam'da ofis açma fikrini memnuniyetle karşılayan Kamereddin, bunun için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Geçen yıl Mersin'de düzenlenen 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi bu yıl Trablusşam'da organize edildi.

Kaynak: AA