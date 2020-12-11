Beyrut Büyükelçisi Çakıl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Çakıl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mahmut Geldi'nin "Polis müdahalesinde baba-oğul" başlıklı fotoğrafına oy veren Çakıl, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" fotoğrafından yana kullandı.

Çakıl, spor kategorisinde de Kate Green tarafından çekilen "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğrafını seçti.

Lübnan'ın Ekim 2019-Ağustos 2020 tarihlerinde olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden Büyükelçi Çakıl, söz konusu dönemde ekonomik krizin yol açtığı toplumsal gösteriler düzenlendiğini ve ardından da 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki patlamanın meydana geldiğini hatırlattı.

Çakıl, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı da gerek toplumsal gösteriler olsun gerek Beyrut Limanı patlaması ve sonrasına yaşananlar olsun, hepsini anbean çekerek fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bu nedenle 2020 yılının fotoğraflar oylamasında da Lübnan'daki gelişmelere tanıklık eden iki fotoğraf var. Aslında iki kare de çok etkileyici. Birinde kucağında çocuğuyla protestolara katılan babayı gösteriyor ve diğeri de Beyrut Limanı'ndaki patlamayı gösteriyor."

Büyükelçi Çakıl, tercihini "polis müdahalesinde baba-oğlu" gösteren fotoğraftan yana kullandı.

Ülkedeki mevcut krizin özellikle dar gelirli aileleri çok olumsuz etkilediğine dikkati çeken Çakıl, "Ekonomik krizin kurbanlarından olan baba-oğul fotoğrafı beni oldukça etkiledi." dedi.

Çakıl, AA'nın yayınladığı tüm fotoğrafların arkasında büyük emekler yattığını ve çok güzel kareler olduğunu ifade ederek, Ajans'ın çalışmalarını takdir etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi