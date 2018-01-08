Beyran çorbası tarifi Gaziantep mutfağının en sevilen tatlarından biri. Gaziantep Mutfağında özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen Beyran çorbası tarifi yapımı da oldukça basit. Ana malzemesi et ve pirinç olan beyran çorbası tarifi nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, işte beyran çorbası tarifi:

Beyran çorbası malzemeleri

500 gr kemikli gerdan eti

1 bardak pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı salça

Kırmızı biber, karabiber, tuz

4 diş sarımsak

Limon

Beyran çorbası nasıl yapılır ?

1. Beyran çorbasını hazırlarken, düdüklü tencerede etleri haşlayın.

2. Et suyunu atmayın.

3. Haşladığınız etleri kemiklerinden ayırarak didikleyin.

4. Başka bir tencerede 15 dakika boyunca pirinçleri haşlayın.

5. Haşladığınız ve didiklediğiniz etleri pirinçle birlikte karıştırın.

6. Et suyunu ekleyin.

7. Sarımsağı rendeledikten sonra, salça, kırmızı biber, karabiber ve tuz ekledikten sonra biraz daha kaynatın.

8. Kaynadıktan sonra üzerine limon sıkın.

9. Son olarak tereyağnı eritin ve beyran çorbasının üzerine dökün.

Beyran çorbası nasıl yapılır diyenler için, beyran tarifi yapımı işe bu kadar basit.

Afiyet olsun!