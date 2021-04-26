Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
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Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erginer, ilk yarı kötü oynadıklarını, rakibe topu çok fazla verdiklerini, topla çok oynamasına izin verdiklerini, kendilerinin de topa sahip olamadığını kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu toparladıklarını belirten Erginer, "Maçın 80'inci dakikalarında golü bulsak oyuna ortak olabilirdik. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise maçtan önce aldıkları şehit haberiyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen Samsunlu hemşerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Sağlam, "Şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonrada 3 takım 64 puana ulaştı." dedi.

Sağlam, ligin bitmesine iki maçın kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bence futbolda iki tane 90 dakika çok uzun süre. Çok şeyler olabilir. Olacak da ben buna inanıyorum. Özellikle oyuncularımız baskı altında. Geçen hafta Bursaspor maçı, bu hafta Bolupsor maçı. İki maçı da çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi. Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum bu maçı kazanıp Süper Lig iddiamızı son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak."

Sağlam, bir üzüntüsünü dile getirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayal kırıklığımı dile getirmek istiyorum. 35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolunun her kademesinde, birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı iyi şeyin mükafatını da görecek, yaptığı kötü şeyin de. Birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir şey var. Bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını da orada bunun hesabını da vereceğiz. Allah bize şu ramazan gününde dileyim orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Ülke futbolunda gerçekten enteresan şeyler oluyor."

Sağlam, Boluspor'a da gelecek sezonla alakalı başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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