Beypiliç Boluspor maçından notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beypiliç Boluspor karşısında ligde son oynadıkları ve golsüz berabere kalınan Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den farklı isimlerle sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, sakatlanan oyuncular ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Djaniny yerine yedek kulübesinden oyunculardan kurduğu kadroyla maça çıktı.

28 Aralık 1965 yılında kurulan ve bugün kuruluş yıldönümünü kutlayan Beypiliç Boluspor'da oyuncular sahaya ellerinde 'Boluspor 56 yaşında' yazılı pankartla çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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