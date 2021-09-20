Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1 - Haberler Spor
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Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Kemal Elmas (xxx), Alican Alp (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Mehmet Zahit (xx), Fethi (xx), Ali Keten (x), Abdurrahim (xx), Roshi (xx), Eray (xx)(Dk 90+2 Talha), Abdurrahman (xx), Bregu (xx)(Dk.78 Novak xx), Bertu Alican (x)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Kemal Elmas (xxx), Alican Alp (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Mehmet Zahit (xx), Fethi (xx), Ali Keten (x), Abdurrahim (xx), Roshi (xx), Eray (xx)(Dk 90+2 Talha), Abdurrahman (xx), Bregu (xx)(Dk.78 Novak xx), Bertu Alican (x)(Dk.66 Marshal x), Kassongo (xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (xxx)- Oğuzhan (xxx), Etoga (xxx), Emrecan (xxx), Ali Yaşar (xx), Muhammer Sarıkaya (xx)(Dk. 57 Erdem xx), Melih (xxx), Cajic (xx)(Dk.63 Roca xx), Kağan Miray (xx)(Dk. 75 Ferhat xx), Ethemi (xx), İbrahim (xxx)

GOLLER: Dk.89 Marshal(B.Boluspor) Dk.53 Kağan ( İstanbulspor )

SARI KARTLAR: Bertu Alican, Ali Keten, Kassongo ( Beypiliç Boluspor) Ethemi, İbrahim, Alperen (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Ethemi (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Beypiliç Boluspor, İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo'nun şutunda top kalecide kaldı.

39'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası içinde Abdurrahim'in pasında topla buluşan Gregu'nun müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleciden döndü.

54'üncü dakikada Selmani'nin hatasında topla buluşan Ethemi'nin pası sonrası Kağan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

76'ncı dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Marshal'ın kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

76'ncı dakikada İstanbulsporlu Ethemi, rakibine sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

82'nci dakikada Roshi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun vuruşunu kaleci Alperen çıkardı.

89'uncu dakikada ceza sahası içinde Kassongo'nun pasında Ali Keten'in dokunuşunda topla buluşan Marshal'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-1.


- Bolu
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri
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Haber: Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1 - Haberler Spor
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