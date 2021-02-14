Beypiliç Boluspor-Giresunspor maçının ardından
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Beypiliç Boluspor-Giresunspor maçının ardından

14.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:14
Beypiliç Boluspor-Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, bugün iyi futbol oynamalarına rağmen şans faktörünün yanlarında olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, bugün iyi futbol oynamalarına rağmen şans faktörünün yanlarında olmadığını söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü gidişata son vermek için çıktıkları müsabakada çok iyi oynadıklarını kaydetti.

Rakibe fazla pozisyon vermediklerini ve çok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Erginer, "Fırsatları değerlendiremedik ve şansız bir gol yedik. Üzücü bir mağlubiyet çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. Zaman zaman çok iyi futbol ortaya koyduk. Bugün futbol şansı yanımızda değildi. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Şengül: "Kazanarak devam ediyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, sezon başında ciddi hedefler koyarak yola çıktıklarını, kurdukları yeni takımla iyi bir ritim yakaladıklarını anlattı.

Sahada canla başla mücadele eden oyuncularını tebrik eden Şengül, "İnanılmaz özveriyle oynuyorlar. İçeride ve dışarıda rakip ayırmadan aynı mücadeleyi, istek ve arzuyu sahaya yansıtıyorlar. Takdire şayan bir takımımız var. İnanılmaz mücadele ediyorlar." diye konuştu.

Bu galibiyetle önemli bir avantaj yakaladıklarını dile getiren Şengül, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada burada kazanmamız, bizim için bir kredi aslında. Kalan haftalarda da üzerine koyarak kazanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 maçtır kaybetmiyoruz, kazanarak devam ediyoruz. İnşallah kalan sürede de bunu devam ettirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şengül, kazanma alışkanlıklarını ligin sonuna kadar götürmeye çalışacaklarını belirterek, Giresun halkının Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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