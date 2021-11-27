Beypiliç Boluspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, hem skorun hem de oyunun iyi olmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içi taktiksel olarak iyi çalıştıklarını, rakibi çok iyi analiz ettiklerini, taktik antrenmanlarla da bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Çok iyi oynadıklarını düşündüğünü belirten Erginer, "Rakibi çok iyi karşıladık. Tam istediğimiz gibi geçti maç. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltı golü ile Eyüpspor ikinci yarı tutunmak istedi maça ama izin vermedik. Çok iyi kontrataklar yakaladık. Daha farklı da bitirebilirdik. Bizim için hem skorun iyi olması hem de oyunun iyi olması çok önemli." diye konuştu.

Önceki maçlarda taraftarı üzdüklerini, bu galibiyetle onların da gönlünü aldıklarını, galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getiren Erginer, sahadaki kazanma duruşunu ortaya koyduklarından dolayı oyuncuları tebrik ettiğini ifade etti.

Turan: "Hedeflediğimiz noktaya gitmek için yeniden ayağa kalkacağız"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan ise maç öncesinde karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini, çok mücadeleci, çok temaslı bir ekiple oynayacaklarını bildiklerini, bu doğrultuda da planlarını yaptıklarını kaydetti.

Maçın ilk yarım saatinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Turan, "Golü yiyene kadar oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Golden sonra oyunun senaryosu değişmeye başladı. Boluspor takımı geçiş oyununu iyi oynayan bir ekip. Zaten mücadele gücü yüksekti. Alanlar vermemek gerekiyordu." dedi.

Turan, ikinci golden sonra sahaya moralsiz bir şekilde girmenin kendilerini yıprattığını belirterek, şunları söyledi:

"Devre arasında konuştuğumuzda maçı çevirebilecek gücümüzün olduğunu biliyorduk. Farklı bir psikoloji ile oyuna başlamamız gerekiyordu. Nitekim de başladık, golü de bulduk. 2-1'den sonra kalan yarım saatlik süreçte oyunu çevirebilecekken üçüncü golü bir geçiş oyununda kalemizde görünce bizim adımıza maç tamamen bitmiş oldu."

Ligin bir maraton olduğunu aktaran Turan, "Ligde bunlar oluyor. Böyle maçlar da oynanıyor. Bugünkü maçın genelinde oynadığımız kötü futbolu bir an evvel unutup, hedeflediğimiz noktaya gitmek için yeniden ayağa kalkacağız. Daha önce de mağlup olmuştuk ama ondan sonraki süreç bizim adımıza iyi geçti. Yeniden ayağa kalkıp hedeflediğimiz gibi noktaya gelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri

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