Beypiliç Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
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Beypiliç Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Beypiliç Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan 2 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, 1 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan 2 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, 1 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Burak Bekaroğlu ve Gençlerbirliği'nden kiralanan Mustafa Çeçenoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi.

Alican Özfesli'nin alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, Gökhan Sazdağı'na ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle ligde son dört maç kala izin verildiği, futbolcunun izin sonrasında takıma yeniden katılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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