Beypiliç Boluspor, Araz Abdullayev'i renklerine bağladı
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Beypiliç Boluspor, Araz Abdullayev'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 28 yaşındaki Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllığına anlaşma imzaladı.

Beypiliç Boluspor, Araz Abdullayev'i renklerine bağladı
16.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:56

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 28 yaşındaki Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllığına anlaşma imzaladı.

Futbola Neftçi takımın altyapısında başlayan ve daha sonra Everton takımın altyapısına transfer olan futbolcu, Panionios, Kebele, Anorthosis, Karabağ takımlarında forma giydi.

Öte yandan deplasmanda Adana Demirspor ile 22 Eylül'de karşılaşacak kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ahmet Taşyürek ve yardımcı antrenörler gözetiminde sürdürüyor.

Kaynak: AA

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