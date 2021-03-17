Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:57
Beypiliç Boluspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü Ankaraspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü Ankaraspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde 29 puanla 12'nci sırada yer alan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen kırmızı beyazlı ekip, Ankaraspor maçı hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma bölümünün ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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