Beypiliç Boluspor 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bekir Yılmaz ve Felipe Trevizan Martins ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bekir Yılmaz ve Felipe Trevizan Martins ile yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, Bekir ve Martins'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, her iki futbolcuya da başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder