Beypiliç Boluspor: 2-3
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Beypiliç Boluspor: 2-3

30.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:27
Beypiliç Boluspor: 2-3

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Mehmet Kapluhan (xx),Gökmen Baltacı (xx)ADANASPOR: Goran (x) - Canberk (x), Hakan (xx), Donkor (xx), İsmail (xx) (Dk. 45+3 Furkan xx), Uğurcan (xx), Atalay (xxx) (Dk. 70 Eren x), Serhat (xx) (Dk. 85 Ozan), Ryan (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Mehmet Kapluhan (xx),Gökmen Baltacı (xx)

ADANASPOR: Goran (x) - Canberk (x), Hakan (xx), Donkor (xx), İsmail (xx) (Dk. 45+3 Furkan xx), Uğurcan (xx), Atalay (xxx) (Dk. 70 Eren x), Serhat (xx) (Dk. 85 Ozan), Ryan (xx) (Dk. 69 Berkan), Ergin (xx), Ömer (xx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Orlando (x) (Dk. 24 Ömer xx) - Kerim (xx), Tugay (xx), Melih (xx), Poepon (xx) (Dk. 78 Araz), Gökhan (xxx), Oğuzhan (xx), Marlinho (xx) (Dk. 45 Burak xx), Alican (xx) (Dk. 78 Hamza xxx), Ali (xx), Burak (x)GOLLER: Dk. 7 Canberk (KK), Dk. 17 Atalay (Adanaspor) - Dk. 45+2 Gökhan, Dk. 52 Burak (KK), Dk. 82 Hamza (Beypiliç Boluspor)SARI KARTLAR: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor) - Marlinho, Kerim, Burak (Beypiliç Boluspor)

TFF 1'inci Lig 11'inci hafta erteleme karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

7'nci dakikada Adanaspor'da Canberk'in geri pasında topu kontrol edemeyen Goran'ın hatasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.16'ncı dakikada Adanaspor'da Uğurcan'ın ortasıyla kaleciyle baş başa kalan Ömer'in vuruşuyla direğin yakınından auta çıktı.17'nci dakikada Adanaspor'da sağ kanatta topla buluşan Ömer'in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Atalay'ın sert vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.42'nci dakikada Adanaspor'da Ryan'ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.45+2'nci dakikada Boluspor'un atağında Melih'in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.İlk yarı Beypiliç Boluspor'un üstünlüğüyle sona erdi52'nci dakikada Adanaspor'da sol kanattan Ömer'in ortasına müdahale etmek isteyen Burak, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-2.82'nci dakikada Beypiliç Boluspor'da  Kerim'in ortasıyla kafa vuruşu yapan Hamza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol Beypiliç Boluspor, Adana deplasmanında 3 puan'ın sahibi oldu.


Beypiliç Boluspor: 2-3
Beypiliç Boluspor: 2-3
Beypiliç Boluspor: 2-3
Beypiliç Boluspor: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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