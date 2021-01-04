Beypiliç Boluspor: 0-2
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Beypiliç Boluspor: 0-2

04.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:04
Beypiliç Boluspor: 0-2

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin AltayESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk. Hamza), Gökhan (Dk.45 Abdullayev), Oğuzhan, da Silva, Alican (Dk.90 Muhammed), Burak.GOLLER: Dk.62 Fethi, Dk.72 Hamza (Beypiliç Boluspor)SARI KARTLAR: Melih, Tugay (Beypiliç Boluspor), Sholaja (Eskişehirspor)KIRMIZI KART: Tolga (Eskişehirspor)

TFF 1'nci Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-0 yenildi.14'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.44'üncü dakikada soldan Fethi'nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay'ın kafa vuruşu kaleci Ekrem'de kaldı.62'nci dakikada Melih'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)72'nci dakikada Melih'in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi. (0-2)

83'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih'in vuruşu az farkla auta çıktı.


- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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