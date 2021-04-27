Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten çiftçilere tam kapanma süreci uyarısı
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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten çiftçilere tam kapanma süreci uyarısı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş'ten çiftçilere tam kapanma süreci uyarısı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, tam kapanma sürecinde tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin belgeleri ya da kayıtlarının bulunması gerektiğini belirtti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, tam kapanma sürecinde tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin belgeleri ya da kayıtlarının bulunması gerektiğini belirtti.

29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma ile ilgili çiftçilerin bu duruma hazırlıklı olmalarını isteyen Ateş, "Ellerinde, ya da şimdiye kadar çiftçi ya da hayvancılık belgesi almamış, kayıtları bulunmayan çiftçilerimiz zaman kaybetmeden Ziraat Odasına başvuruda bulunarak mutlaka belge almaları gerekiyor. Biz, ziraat odası olarak çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Bahse konu olan tam kapanma günlerinde yapılan denetimlerde, dışarıya neden çıktığını ispat edemeyenlere ilgili maddeler gereği cezai müeyyideler uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Ateş, Beypazarı ilçesinin bir tarım ilçesi olduğunu ve her gün tarımla iştigal eden insanların bulunduğunu, her gün sebze üretiminin ve hasadının yapılarak büyük illere gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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