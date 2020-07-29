Beypazarı zabıtası bayram denetiminde Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimleri artıran ekipler, bayram süresince de görevlerinin başında olacak.

Zabıta ekipleri, fırın, unlu mamul üreticileri, yöresel gıda satıcıları, turistlik işletmeler ve canlı hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinde ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, genel temizlik ve hijyen denetimi yaptı. Standartlara uymayanlara ihtar verildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Bayram öncesi halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için sürdürmüş olduğumuz denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşımızın temiz üretim koşullarında üretilen gıdaları tüketmelerine önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin ve ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizin huzur içinde bayramlarını geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA