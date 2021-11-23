Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor - Haberler
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Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Beypazarı'nın 1650-1700 rakımlı yaban hayatına ev sahipliği yapan yaylaları, yılkı atlarının da görüldüğü yerler arasında bulunuyor.

Beypazarı'nda kış turizmi açısında da önemli bir yer tutan Karaşar bölgesi, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Sürü halinde yaşamlarını sürdüren atların çevrede yiyecek aradığını gören vatandaşlar, hayvanları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Bolu'ya giden Rahmi Kara, 1650 rakımlı bölgeden geçerken yılkı atlarının önünden geçtiğini söyledi.

Yılkı atlarını görünce hemen durduğunu belirten Kara, "Atların hepsi birden duraklayarak dönüp bana baktı. Bunların hepsi birer güzellik. Daha sonra atlar uzaklaştı." dedi.

Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

Beypazarı, yaylalarında yaban hayatı ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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