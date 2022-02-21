Beypazarı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında çalışmalar sürüyor - Haberler
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Beypazarı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında çalışmalar sürüyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında çalışmalar sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle inşaatına başlanan yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışmalar devam ediyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle inşaatına başlanan yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışmalar devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye tarafından yapım çalışmaları sürdürülen yarı olimpik yüzme havuzunu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Açıklamasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kaplan, "İlçemize bir ilki daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Tesisleri ile Beypazarılı hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, çocuk, genç ve yetişkin her yaştan insanı yüzme ile buluşturacak tesisin çok fonksiyonlu ve modern yapısıyla bölge halkına hizmet vereceğini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Spor Toto, gençlik, Yüzme, Güncel, Haberler

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