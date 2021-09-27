Beypazarı ve Nallıhan'da yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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Beypazarı ve Nallıhan'da yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ve Nallıhan'da yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla Beypazarı'nda Başağaç Mahallesi'nde 33 sokağa, Gazipaşa Mahallesi'nde 2 caddeye, Hacıkara Mahallesi'nde 47 sokağa ve Kurtuluş Mahallesi'nde 14 sokağa 09.30 ile 13.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Nallıhan'da da yarın Ozan Mahallesi'nde 10.00-17.30 saatleri, Epçeler, Davutoğlan ve Akçabayır mahallelerinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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