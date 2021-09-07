Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Çarşamba günü Beypazarı'nın Dibekören Mahallesi ile Nallıhan'ın Osmanköy Mahallesi'ne, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak