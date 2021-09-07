Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek
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Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek

Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Çarşamba günü Beypazarı'nın Dibekören Mahallesi ile Nallıhan'ın Osmanköy Mahallesi'ne, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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