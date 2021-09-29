Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde yarın bir süre elektrik kesintisi uygulanacak.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde yarın bir süre elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı ilçesine bağlı Tahirler Mahallesi'ne 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Nallıhan ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'nde ise 10.00-17.30 saatleri arasında onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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