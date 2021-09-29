Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde yarın bir süre elektrik kesintisi uygulanacak.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde yarın bir süre elektrik kesintisi uygulanacak.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı ilçesine bağlı Tahirler Mahallesi'ne 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Nallıhan ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'nde ise 10.00-17.30 saatleri arasında onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri