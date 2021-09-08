Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi

Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve "planlı bakım ve iyileştirme" çalışması gerçekleştirilecek.

Buna göre, yarın 09.30-17.30 saatlerinde Beypazarı ilçesinin Sarıağıl Mahallesi'ne, 09.00-17.00 saatlerinde ise Nallıhan ilçesinin Ozan ve Epçeler mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:05:41. #1.14#

title